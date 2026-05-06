«Было много весёлых мемов»: Пранкер Лексус подвёл итог эпохи «ЯПлакалъ»

Один из самых известных пранкеров России Алексей Столяров (Лексус) в беседе с Life.ru высказался о закрытии легендарного развлекательного портала «ЯПлакалъ». По его словам, это был поистине народный ресурс, подаривший Интернету сотни мемов и весёлых постов. Однако, считает Лексус, сейчас его время безвозвратно ушло.

Я думаю, в своё время так или иначе весь Рунет посещал портал «ЯПлакалъ». Было много весёлых постов и мемов, ставших народными. К сожалению, времена изменились. Будет жаль, если из-за наличия ложки дёгтя весь ресурс подвергнется блокировке. Это был народный ресурс. Тем не менее всё общение ушло в соцсети и мессенджеры. Алексей Столяров Пранкер Лексус

Пранкер отметил, что «ЯПлакалъ» как форум на удивление долго выживал в своём формате, но у всего есть жизненный цикл и актуальность. Сейчас аудитория стала более узкоспециализированной, а массовое общение переместилось в Telegram, «ВКонтакте» и другие соцсети.

По мнению собеседника Life.ru, не стоит изобретать велосипед заново — ресурс был уникальным народным явлением, но времена диктуют новые правила. Если закроется портал — это будет потеря для тех, кто вырос на его мемах. Однако он надеется, что решение о возможной блокировке не будет принято только из-за единичных нарушений.

Портал «ЯПлакалъ» был запущен в 2004 году и быстро стал одной из главных площадок для мемов и смешных фотографий в России. В разное время его посещали миллионы пользователей, а фразы и картинки с сайта расходились по всему Интернету. В последние годы популярность ресурса снизилась из-за конкуренции с соцсетями и мессенджерами. А 6 мая Мосгорсуд запретил портал «ЯПлакалъ». Инстанция признала запрещёнными к распространению юморески оскорбительной и экстремистской направленности, опубликованные на этом сайте.