«Спешка — враг молитвы»: Как не превратить быстрый визит в храм в пустую формальность

Даже если вы заскочили в храм на минуту — только поставить свечу, — короткая молитва у порога необходима. Об этом рассказал духовник Православной гимназии в Домодедове, протоиерей Александр Трушин в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Батюшка объяснил, как не превратить благое дело в суету. Если ставите свечу о здравии перед образом Богородицы или Николая Чудотворца, про себя следует произнести: «Спаси, Господи и помилуй» и назвать имена тех, за кого молитесь. За себя: «Боже милостивый буди мне грешному».

Об упокоении: «Упокой душу, Господи, раба твоего» и имя усопшего.

Главное — не торопиться. Лучше задержаться у входа на несколько секунд, перекреститься и выдохнуть, чем вбегать вприпрыжку, не взглянув на иконостас.

«Спешка — враг молитвы. Даже если у вас минута — остановитесь. Перекреститесь. Скажите про себя: "Господи, прости и помилуй". И только потом идите дальше», — предупредил священник.

А ранее россиянам рассказали, когда труд считается грехом. Священник Антоний Борисов отметил, что сегодня многие россияне так и не обрели новый взгляд на рабочую деятельность после развала СССР и воспринимают её лишь как повинность, от которой они бы отказались, если бы не нужда в деньгах.