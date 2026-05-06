МЧС предупредило москвичей о грозе, граде и сильном ветре до конца дня

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей и гостей мегаполиса. В ближайшие пару часов погода резко испортится.

По данным синоптиков Росгидромета, в Москве местами ожидаются гроза с ливнем и градом. Порывы западного ветра при непогоде могут достигать 15 метров в секунду.

Ненастье задержится в городе как минимум до конца текущего дня. Спасатели рекомендуют автомобилистам не парковаться под шаткими конструкциями и деревьями, а пешеходам — обходить рекламные щиты и линии электропередачи.

Также в Москве ожидается похолодание на 10 градусов к концу недели. Столбики термометров опустятся примерно на 10 градусов. Причиной таких «погодных качелей» синоптики называют холодный атмосферный фронт, который приблизится к Москве 7 мая.