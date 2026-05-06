6 мая, 14:53

MW: Северокорейский танк Chonma-20 превзошёл Abrams и Leopard по защите

Обложка © Wikipedia

Американское издание Military Watch Magazine (MWM) сделало неожиданное заявление. Новейший танк Северной Кореи Chonma-20 («Чхонма-20») оказался лучше защищён, чем широко распространённые на Западе немецкая и американская машины.

«Западные танки не имеют систем активной защиты, которые можно увидеть на танках, произведённых в двух Кореях», — говорится в публикации.

Ещё десять лет назад эксперты предполагали, что Пхеньян будет банально копировать западные наработки. Однако сейчас разработки КНДР во многом превзошли Abrams и Leopard 2. Chonma-20, по мнению авторов, «приблизился к паритету» с новыми южнокорейскими и китайскими боевыми машинами.

Ранее Life.ru писал, что российский Т-72 занял первое место в рейтинге лучших танков. Авторы оценивали технику по ряду критериев. Среди них — выживаемость, уровень защиты, запас хода и способность долго вести бой без пополнения ресурсов. Также учитывались адаптивность, потенциал модернизации, простота производства и стратегическое значение.

Дарья Денисова
