Советский и российский спортивный комментатор Кирилл Набутов* высказался об итогах своей жизни. Об этом он поговорил с журналистом Станиславом Кучером*. Набутов, которому в августе исполнится 69 лет, заявил, что считает свой путь «не впустую, но почти впустую». По словам журналиста, он доволен лишь частью сделанного.

«Где-то я доволен чем-то, что делалось. В основном недоволен тем, что не сделано было, или профуфлил, или сделал не так, или сделал плохо и ленился», — сказал Набутов*.

Набутов* также отметил, что считает нормальным быть недовольным собой и своими достижениями.

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева* высказалась о согражданах, которые остались в стране. В интервью она заявила, что в обществе до сих пор заметны отголоски советского менталитета. После начала телеведущая покинула РФ и осудила её проведение.

