За считаные часы: Журналист Набутов* раскрыл подробности своего побега из России

Решение об эмиграции из России журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов* принял за считаные часы. Данное заявление он сделал в интервью на YouTube-канале.

«От момента, когда стало ясно, что мы уедем, до момента, когда мы уехали, прошло часов 18, наверное», — отметил Набутов*.

По словам журналиста, на принятие решения и организацию отъезда потребовалось менее суток. При этом он отметил, что не намерен раскрывать детали, поскольку предпочитает не возвращаться к воспоминаниям об этом периоде.

Напомним, что в 2024 году Минюст внёс в реестр иностранных агентов Кирилла Набутова*. Сейчас он проживает за границей. В апреле того же года комментатор подал в суд, чтобы исключить себя из перечня, поскольку уверен, что решение является незаконным и нарушает нормы международного права вместе с российским законодательством.

