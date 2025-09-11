Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 сентября, 15:36

За считаные часы: Журналист Набутов* раскрыл подробности своего побега из России

Журналист Набутов* заявил, что процесс его эмиграции из России занял 18 часов

Кирилл Набутов* Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Решение об эмиграции из России журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов* принял за считаные часы. Данное заявление он сделал в интервью на YouTube-канале.

«От момента, когда стало ясно, что мы уедем, до момента, когда мы уехали, прошло часов 18, наверное», — отметил Набутов*.

По словам журналиста, на принятие решения и организацию отъезда потребовалось менее суток. При этом он отметил, что не намерен раскрывать детали, поскольку предпочитает не возвращаться к воспоминаниям об этом периоде.

Напомним, что в 2024 году Минюст внёс в реестр иностранных агентов Кирилла Набутова*. Сейчас он проживает за границей. В апреле того же года комментатор подал в суд, чтобы исключить себя из перечня, поскольку уверен, что решение является незаконным и нарушает нормы международного права вместе с российским законодательством.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва дала откровенное интервью, в котором впервые раскрыла причины своего уезда из России. Она заявила, что её детей начали оскорблять в школе. Лизе и Гарри пришлось терпеть нападки сверстников, которые называли из «детьми шпионов».

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

Юлия Сафиулина
