Около 2 миллионов украинцев проживает в России, заявила Москалькова

Около двух миллионов человек с Украины проживают в России. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на встрече с ветеранами СВО в Доме прав человека.

По её словам, речь идёт как о тех, кто уже получил российское гражданство, так и о тех, кто его не оформлял. Омбудсмен подчеркнула, что её аппарат продолжает работу по гражданской линии. В частности, речь идёт о помощи в воссоединении семей России и Украины, которые оказались разделены из-за закрытых границ.

Москалькова рассказала, что к ней поступают тяжёлые обращения от людей, чьи родственники остались на Украине и нуждаются в помощи. Люди пишут о парализованных родителях, которые находятся на Украине, тогда как их дети и внуки уже живут в России. Забрать таких родственников сложно из-за отсутствия документов и закрытой границы.

При этом Москалькова отметила, что её аппарат ищет возможности для решения подобных ситуаций и взаимодействует с органами власти, которые, по её словам, с пониманием относятся к таким обращениям.

Ранее Татьяна Москалькова сообщала о подготовке нового обмена пленными с Украиной. По словам уполномоченного по правам человека в России, сейчас ведутся переговоры о возвращении российских военнослужащих. При этом детали будущего обмена пока не раскрываются. Не называются ни предполагаемые сроки, ни количество людей, которых могут вернуть.