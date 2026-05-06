Российского кота Барона взяли в заложники

В Саратове конфликт двух подруг из-за кота закончился уголовным делом. В полицию обратилась 44-летняя жительница посёлка Расково и заявила, что её 49-летняя приятельница похитила у неё метиса мейн-куна по кличке Барон. Хозяйка оценила питомца в 15 тысяч рублей, пишет kp.ru.

По версии заявительницы, кот исчез из её дома на улице Восточной 2 марта. Участковые доставили подозреваемую в отдел полиции. Там женщина объяснила, что попросила взять Барона к себе всего на две недели, чтобы с ним поиграли дети. Однако в обещанный срок кота она не вернула.

После ссоры приятельница заявила, что отдаст питомца только за 30 тысяч рублей. Эту сумму она назвала компенсацией за помощь, которую раньше оказывала хозяйке кота при ремонте дома.

В отношении 49-летней женщины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее похожий случай произошёл в Краснодаре. Там неизвестный мужчина украл из магазина кота-инвалида по кличке Рыжик. На кадрах с камер видно, как мужчина хватает усатого, зажимает его под мышкой и уходит. Хозяева три дня надеялись, что похититель одумается и вернёт питомца, но в итоге решили обратиться в полицию. Рыжик — не просто домашний любимец, а кот с серьёзными медицинскими особенностями. У него сросшийся позвоночник и мочекаменная болезнь, поэтому животному требуется постоянный уход.