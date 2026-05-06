В Москве открылась фотовыставка «Наследники Победителей»

В Москве стартовала акция «Наследники Победителей», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Её организовали фонд «Защитники Отечества» и Национальный центр «Россия».

В основу экспозиции легли фотопары: ветераны Великой Отечественной войны и их потомки — участники специальной военной операции. Истории героев представляют разные регионы страны — от Якутии и Чечни до Удмуртии и Костромской области.

В фонде отметили, что каждая история показывает связь поколений и традиции служения Родине. Среди примеров — семья Ивана Кириллина из Якутии: его прадед Григорий Анисимов воевал на Ленинградском фронте и был награждён орденом Красной Звезды, а Иван в 2022 году ушёл добровольцем на СВО и получил орден Мужества.

Увидеть истории участников можно на медиаэкранах и медиафасаде у западного входа Национального центра «Россия». Акция также проходит в филиалах центра в Красноярском крае и Ханты-Мансийском автономном округе.

Ранее у подножия Мамаева кургана в Волгограде дополнили мемориальную зону «Рубежей Сталинградской доблести». Там открыли памятные тумбы в честь городов Камышина, Суровикино, а также рабочих посёлков Иловли, Октябрьского, Светлого Яра и Чернышковского.