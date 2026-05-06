6 мая, 16:19

Трамп попрощался с Тедом Тёрнером и обвинил CNN в разрушении его наследия

Президент США Дональд Трамп почтил память основателя CNN Теда Тёрнера, который умер в возрасте 87 лет. Он назвал бизнесмена «одним из величайших людей всех времён», а также раскритиковал новое руководство телеканала.

«Тед Тёрнер, один из величайших людей всех времён, только что скончался. Он основал CNN, продал его и был лично раздавлен этой сделкой, потому что новое руководство забрало CNN, его «детище» и уничтожило его. Канал стал «повесточным» — воплощением всего того, что Тед не разделял», — сказал Трамп.

Тед Тернер основал CNN в 1980 году. Канал стал первым кабельным телеканалом с круглосуточным вещанием. Также бизнесмен был инициатором Игр доброй воли, выступал за уничтожение ядерного оружия и состоял в браке с актрисой Джейн Фондой.

Полина Никифорова
