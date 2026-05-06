Обвиняемый в хищении экс-депутат Малькевич заключил контракт с полком «Ахмат»

Экс-депутат петербургского законодательного собрания Александр Малькевич теперь служит в полку «Ахмат» в зоне СВО. Его адвокат Марина Пятенок сообщила об этом на судебном заседании, где ходатайствовала о приостановке дела и снятии с Малькевича запрета на определённые действия. По словам адвоката, командование части просит приостановить производство по делу рядового Малькевича в связи с его контрактом и участием в боевых действиях.

«Командование войсковой части заявляет ходатайство о приостановлении производства по делу в отношении рядового вооружённых сил Малькевича и отмене меры пресечения в виде запрета определенных действий в связи с заключением контракта о прохождении военной службы и направлением его для участия в боевых действиях», — приводит ТАСС слова адвоката.

Решение по ходатайству военного командования будет принято на предварительном заседании, назначенном на 15 мая и проводимом в закрытом формате.

По данным следствия, Малькевич (наравне с другими фигурантами) подозревается в хищении бюджетных средств при организации работы волонтёрского центра. Сама сумма ущерба оценивается суммой более 40 миллионов рублей. Вину политик не признаёт.