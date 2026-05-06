Суд удовлетворил иск «Татнефти» к «Туполеву» почти на 12 млрд рублей

Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил иск «Татнефти» к АО «Туполев». Общая сумма требований составляет около 12 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», — указано в картотеке по итогам рассмотрения дела.

Исковое заявление было подано в октябре 2025 года. Согласно материалам дела, ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина требовало взыскать с АО «Туполев» 11 719 172 800 рублей неосновательного обогащения. Также компания заявляла требование о взыскании 276 122 975 рублей процентов с последующим начислением.

Ранее Life.ru писал, что Министерство обороны России также подало иск к АО «Туполев». Оборонное ведомство обратилось в Арбитражный суд Москвы и потребовало взыскать с компании около 930 млн рублей. АО «Туполев» занимается разработкой, производством и испытаниями авиационной техники. Кроме того, предприятие создаёт и внедряет технологии для авиалайнеров. Компания входит в состав ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».