«Карьерная встреча в верхах»: Зачем Галкин* на самом деле ездил в Ереван к Пашиняну

Продюсер Павел Рудченко заявил, что приезд Максима Галкина* в Ереван может быть связан не только с концертом. По его мнению, шоумен пытается выстроить для себя путь в политику. Продюсер также считает, что Алле Пугачёвой стоит оценить возможные репутационные последствия поездки супруга.

Галкин* прибыл в Армению на фоне проведения VIII саммита Европейского политического сообщества. Спикер парламента Ален Симонян опубликовал фотографии с артистом во время экскурсии по городу.

«Это определённая карьерная встреча на верхах. Скорее всего, Галкин* видит себя на политической арене и пытается потихонечку протоптать туда тропинку, используя оппозиционную русофобскую тематику. <...> Пугачёвой стоит хорошо задуматься, как события с её супругом скажутся на её репутации», — цитирует Рудченко aif.ru.

Ранее Максим Галкин* опубликовал новые фото, где предстал с бородой и усами. Снимки сделаны во время прогулки по Центральному парку в Нью-Йорке. На кадрах 49-летний артист в серой куртке, шапке и чёрных перчатках на фоне зимнего парка. Публикация за неполные два дня набрала около трёх тысяч комментариев. Многие подписчики признались, что сначала не узнали артиста из-за бороды и усов.

