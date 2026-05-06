6 мая, 17:40

«Из 3000 дронов FP-1 до Москвы долетел только один»: Майор ВСУ подвёл «успехи» года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

За год только один из трёх тысяч беспилотников FP-1, созданных украинской компанией Fire Point, смог долететь до Москвы. Об этом заявил майор ВСУ Юрий Касьянов.

«Вчера FP-1 впервые долетел до Москвы... Ни один из других трех тысяч дронов, запущенных за год, не долетел», — написал Касьянов в своём телеграм-канале.

Военный также оценил расходы на такие запуски. По его словам, использование примерно 3 тысяч БПЛА обошлось бюджету Украины в $400 млн.

Кремль назвал главный приоритет при проведении Парада Победы на Красной площади

Напомним, что после заявлений Владимира Зеленского о дронах над Красной площадью похожий сценарий допустил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он допустил, что украинские беспилотники могут пролететь над Москвой 9 мая и затем атаковать другие цели в России.

Полина Никифорова
