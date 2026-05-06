Тело россиянки найдено повешенным у Института ботаники в Ереване

В Ереване обнаружили тело гражданки России Валентины Орловой. По предварительным данным, оно висело на территории возле Института ботаники на улице Ачаряна. Как стало известно телеграм-каналу SHOT, тело россиянки вечером заметил охранник во время обхода. После этого он вызвал полицию.

На месте работали сотрудники местного Следственного комитета и полиции. Предварительно, правоохранители рассматривают версию убийства. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Обстоятельства смерти женщины устанавливаются.

Ранее Life.ru сообщал, что в центре Петербурга в хостеле обнаружили тела четырёх человек. Инцидент произошёл два дня назад, но известно о нём стало только 6 мая, когда информацию распространил Следственный комитет. Все погибшие лежали в одном номере.