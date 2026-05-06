Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на Апелляционный суд Парижа.

Суд удовлетворил ходатайство Саркози о смягчении порядка исполнения наказания. Это означает, что бывший французский лидер не будет носить электронный браслет. Ранее именно с ним Саркози должен был отбывать шесть месяцев реального срока по этому делу.

Дело против Николя Саркози известно во французской прессе как Bygmalion — по названию пиар-агентства, которое занималось сопровождением его президентской кампании 2012 года. Оно было создано в 2008 году предпринимателями, связанными с окружением Жан-Франсуа Копе — одного из политических союзников Саркози.

Расследование началось в феврале 2014 года после публикации еженедельника Le Point. Издание сообщало, что во время кампании 2012 года Bygmalion завышало стоимость услуг, которые оказывались предвыборному штабу Саркози, пытавшегося переизбраться на второй срок.

По версии следствия, чтобы скрыть перерасход, штаб Саркози и агентство использовали фиктивные счета. Их оформляли не на избирательную кампанию, а на партию «Союз в поддержку народного движения», которая с 2015 года называется «Республиканцы». Формально документы проходили как расходы на партийные мероприятия — митинги и съезды, не связанные с выборами. Следствие утверждало, что на кампанию Саркози было потрачено €42,8 млн. Это примерно вдвое превышало установленный законом лимит.

16 февраля 2016 года бывшему президенту предъявили обвинение в умышленном превышении допустимых расходов на предвыборную кампанию. В феврале 2024 года Апелляционный суд Парижа признал Саркози виновным в незаконном финансировании кампании 2012 года. Его приговорили к одному году лишения свободы. Ранее Николя Саркози уже провёл 21 день в тюрьме и описал опыт в книге «Дневник заключённого». В ней он рассказал об условиях содержания, тюремном быте и общении с другими заключёнными.