Стейк вместо лекарств: В США прошёл съезд людей, которые считают мясо медициной

В американском штате Теннесси прошёл Meatstock — трёхдневный съезд сторонников carnivore-диеты. Его участники едят в основном продукты животного происхождения, а некоторые полностью отказываются от фруктов и овощей.

По данным The New York Times, на мероприятие приехали более 1400 человек. Они слушали популярных блогеров, обсуждали рецепты, ели брискет с маслом, пробовали сырое молоко и делились историями о том, как, по их словам, мясной рацион помог им похудеть или справиться с проблемами со здоровьем.

Для многих гостей это уже не просто способ питания, а целое мировоззрение. Участники говорили, что после отказа от привычных диетических рекомендаций стали меньше доверять и официальной медицине в целом.

«Это переосмысление, переучивание всего, чему нас учили», — сказала 57-летняя Лиза Мосс, которая придерживается carnivore-диеты уже семь лет.

При этом большинство врачей с такими выводами не согласились бы. Медики обычно советуют ограничивать красное мясо, предупреждают о рисках для сердца и подчёркивают важность овощей и фруктов для профилактики хронических заболеваний.

Интерес к движению усилился на фоне популярности идей министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего. Он сам говорил, что придерживается мясного рациона, а его союзники выступали на съезде.

На Meatstock продавали не только мясо, сыр и масло, но и товары вокруг образа жизни: лосьоны на основе жира, «мясные» хлопья, курсы холистического здоровья и даже сервис знакомств для сторонников carnivore-питания.

Главный нерв репортажа — не только в спорной диете, а в поиске своей среды. Многие участники признавались, что в обычной жизни сталкиваются с насмешками и вопросами, а на съезде впервые чувствуют себя «нормальными» среди людей, которые верят в ту же систему питания.

