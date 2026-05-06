Извлекли, прооперировали и вернули обратно: Женщина дважды родила одного и того же ребёнка

В американском штате Флорида врачи провели уникальную операцию, которая спасла жизнь ещё не родившемуся ребёнку. Как сообщила газета The Guardian, на 25-й неделе беременности медики частично извлекли плод из матки матери, сформировали ему дыхательные пути, после чего вернули обратно.

«Младенец из Флориды родился дважды после инновационной операции, которая спасла ему жизнь. За несколько недель до родов его мать частично извлекла плод из утробы», — сказано в материале.

У ребёнка диагностировали редкий синдром обструкции верхних дыхательных путей, который в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Благодаря успешному вмешательству Кейшера Жубер родила сына Кассиана спустя шесть недель. Мальчику потребовалось провести более четырёх месяцев в отделении интенсивной терапии. Однако сейчас угрозы его жизни нет.

Родители малыша планируют отмечать два дня рождения: годовщину операции, которая спасла его, и день фактического появления на свет.

Недавно пассажирка родила мальчика прямо в кресле самолёта до Италии. Всё произошло на борту самолёта авиакомпании ITA Airways, летевшего из Сенегала. Срок беременности женщины был всего семь месяцев. Когда женщина неожиданно почувствовала схватки в воздухе, сотрудники авиакомпании быстро среагировали и отгородили для неё зону у аварийного выхода. Как выяснилось, в салоне находились сразу два человека с медицинским образованием — практикующий врач и медсестра, которые взяли на себя помощь роженице.