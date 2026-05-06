Предупреждение Министерства обороны России было сделано в ответ на угрозы Владимира Зеленского о срыве Дня Победы в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что 4 мая 2026 года на саммите Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о планах сорвать День Победы в Москве террористическими ударами. При этом, как подчеркнула Захарова, на мероприятии присутствовали представители ряда стран ЕС, однако никто из них не одёрнул главаря киевского режима.

«В этот же день Минобороны РФ опубликовало предупреждение, которое стало ответом на агрессивные намерения Зеленского. Подчеркну — это было сделано именно в качестве ответной меры», — резюмировала представитель МИД.

Также Мария Захарова заявила, что страны ЕС ошибаются, если рассчитывают замолчать публичные угрозы Владимира Зеленского о намерении сорвать празднование 9 Мая в Москве. По словам дипломата, в Евросоюзе могут попытаться «замести под ковёр» агрессивные заявления украинского лидера, однако это не получится. Захарова подчеркнула, что Москве хорошо известно отношение западных стран к Дню Победы.