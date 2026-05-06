Вратарь «Зенита» Кержаков покинет клуб по окончании сезона

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков завершит выступления за петербургский клуб после сезона-2025/26. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

«Сезон-2025/26 — финальный для Кержакова в качестве футболиста сине-бело-голубых, именно поэтому заключительный домашний матч «Зенита» будет посвящён проводам вратаря. Михаил Кержаков, являющийся игроком-рекордсменом клуба по числу трофеев, попрощается с болельщиками на поле сразу после финального свистка», — говорится в заявлении.

10 мая в 13:40 у подножия центральной лестницы стадиона пройдёт автограф-сессия с его участием. Для неё не потребуется предварительная регистрация. Кроме того, на третьем этаже трибуны C установят инсталляцию, посвящённую одному из самых известных спасений вратаря.

