6 мая, 13:17

Юрий Сёмин назвал фаворита дерби «Спартак» — ЦСКА

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Бывший наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин считает «Спартак» фаворитом в рамках сражения в 1/2 финала Кубка страны против ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Свой выбор он объяснил тем, что в последних встречах красно-белые смотрелись более качественно и действовали агрессивнее своих оппонентов.

Однако Сёмин также обратил внимание, что в стане ЦСКА произошла тренерская рокировка. Всего лишь несколько дней назад клуб объявил об увольнении Фабио Челестини с поста. Руководство ЦСКА назначило Дмитрия Игдисамова исполняющим обязанности наставника. Поэтому сказать, пойдёт ли это армейцам на пользу или во вред, можно будет только по итогам очного противостояния, как заявил Сёмин.

Ранее Life.ru писал, что матч «Спартака» и ЦСКА станет одним из главных событий недели в российском футболе. Для обеих команд это возможность не только выиграть принципиальное дерби, но и продолжить борьбу за трофей. Начало матча запланировано на 6 мая в 20:00 по московскому времени.

