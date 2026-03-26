«Мотивация не будет высока»: Сёмин сделал неожиданное заявление о ближайших матчах сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин высказался о грядущих товарищеских встречах национальной команды. Соперниками по спаррингам, запланированным на 27 и 31 марта, станут Никарагуа и Мали.

Известный специалист признался, что строить прогнозы в сложившихся условиях крайне затруднительно. Главная проблема заключается в отсутствии ясности относительно состава оппонентов.

В разговоре с «Чемпионатом» Сёмин обратил внимание на слова наставника африканской команды Тома Саинтфита, который заявил, что планирует задействовать не основной, а резервный состав. При этом, по мнению наставника, у малийцев подрастает много талантливой молодежи высокого уровня.

Эксперт считает, что в таких обстоятельствах сложно требовать от российской сборной максимальной самоотдачи. Ожидать зрелищной игры или яркой борьбы, вероятно, не стоит.

Сёмин резюмировал, что ключевой задачей для наших футболистов станет демонстрация своей привычной игры, однако даже это может даться непросто из-за отсутствия высокой мотивации.

Напомним, 27 марта подопечные Валерия Карпина сыграют против сборной Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта в Петербурге пройдёт встреча с командой Мали. Перед играми сборная России лишилась двух ключевых игроков.