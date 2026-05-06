В Бельгии прошёл 6-й чемпионат Европы по имитации крика чаек

Состязания по воспроизведению крика чаек прошли в курортном городе Де-Панн в Бельгии. Об этом написала газета La Libre Belgique.

В конкурсе участвовали 75 человек из 16 стран. Помещение бара, где проводили соревнования, не смогло вместить всех зрителей и конкурсантов. Организатор Клод Вилаерт пояснил: раньше заявки подавали только бельгийцы и голландцы. Со временем к движению присоединились жители Испании и Норвегии.

Жюри оценивало участников по двум параметрам. За точность звука давали до 15 баллов, за артистизм — до пяти. Некоторые конкурсанты надели костюмы, стилизованные под чаек. Победила 41-летняя норвежка Карин Гронхольц. Она не получила материального приза, только зрительские аплодисменты.

Вилаерт, преподаватель и комик, основал эти соревнования. Жители Бельгии регулярно сетуют на чаек, которые оккупировали побережье и таскают еду. По словам организатора, в такой ситуации отчасти виноваты сами люди. Он стремится изменить отношение к пернатым и показать их с хорошей стороны.

В 2025 году победу одержала Анна Бринальд из Дании. Она долго готовилась: тренировалась перед зеркалом, смотрела TikTok-ролики и репетировала перед настоящими чайками.

Ранее в эстонском Тарту на городской ярмарке впервые устроили чемпионат по подражанию поросячьему визгу. Участники мерились умением правдоподобно хрюкать и визжать. Судейскую коллегию составили специалисты по свиноводству, а не музыканты. Главный приз — полтуши свиньи и колбасные изделия — достался победителю. Подобные состязания придумали не в Эстонии: французская коммуна Три-сюр-Баиз проводит фестиваль La Pourcailhade с 1975 года, где также выбирают лучшего имитатора свиного визга.