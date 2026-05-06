Сотрудника СБУ задержали за схему с бронированием от мобилизации

На Украине разоблачили схему фиктивного трудоустройства для уклонения от мобилизации: среди фигурантов оказался действующий сотрудник Службы безопасности Украины. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.







По данным следствия, сотрудник СБУ вместе с предпринимателем организовал оформление военнообязанных мужчин на предприятие без фактического выполнения обязанностей. Такое трудоустройство позволяло получить бронирование и отсрочку от мобилизации. За оформление одного человека участники схемы требовали 8,5 тыс. долларов. При этом трудовые отношения существовали только формально.

Правоохранители вышли на организаторов после обращения одного из мужчин, которому предложили воспользоваться этой схемой. Дальнейшее расследование и передача денег проходили под оперативным контролем. Сотрудника СБУ задержали во время получения 34 тысяч долларов. Операцию провели прокуроры Офиса генерального прокурора совместно с подразделением внутренней безопасности СБУ.

А ранее на Украине начали расследование дела о крупном мошенничестве, в результате которого 75-летняя народная артистка лишилась более $130 тысяч. Ей позвонил неизвестный, представился сотрудником Службы безопасности Украины и заявил, что её подозревают в государственной измене. Он сказал, что её сбережения нужно проверить. Правоохранители выяснили, кто звонил: это был 36-летний житель Сумской области. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога примерно в $75 тысяч.