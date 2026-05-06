День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 20:40

В Сестрорецком болоте лягушки отправились в большое нерестовое путешествие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ihor Hvozdetskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ihor Hvozdetskyi

Лягушки и жабы начали массовую миграцию к местам нереста в Сестрорецком болоте. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Лягушки и жабы отправились к местам нереста в Сестрорецком болоте. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Земноводные отправляются в путь, когда воздух прогревается выше +6…+8 градусов. Амфибии часто пересекают дороги, где им грозит гибель под колёсами машин. Для защиты вдоль трасс устанавливают ограждения. Однако сами животные не могут преодолеть этот барьер.

В ситуацию вмешались участники акции «Дорогу амфибиям!». Волонтёры вручную переносят жаб и лягушек через проезжую часть. Так они помогают зверькам добраться до мест, где начинается новая жизнь.

«Сельдяной апокалипсис» на Сахалине совершенно не удивил местного рыбака
«Сельдяной апокалипсис» на Сахалине совершенно не удивил местного рыбака

Ранее сообщалось, что на Сахалине в портовом городе Корсаков к берегу прибило тонны рыбы во время нереста. Местные жители и гости собирали селёдку голыми руками — можно было набрать любое количество. Похожий случай произошёл весной 2024 года, когда рыба близко подошла к берегу во время нереста. Тогда люди по традиции собирали её руками и выкладывали видео в социальные сети.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar