В Сестрорецком болоте лягушки отправились в большое нерестовое путешествие

Лягушки и жабы начали массовую миграцию к местам нереста в Сестрорецком болоте. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Видео © Telegram / Mash на Мойке

Земноводные отправляются в путь, когда воздух прогревается выше +6…+8 градусов. Амфибии часто пересекают дороги, где им грозит гибель под колёсами машин. Для защиты вдоль трасс устанавливают ограждения. Однако сами животные не могут преодолеть этот барьер.

В ситуацию вмешались участники акции «Дорогу амфибиям!». Волонтёры вручную переносят жаб и лягушек через проезжую часть. Так они помогают зверькам добраться до мест, где начинается новая жизнь.

