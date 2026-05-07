6 мая, 21:03

Кабмин Украины отменил выездные ограничения для части чиновниц

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Правительство Украины сняло запрет на выезд за границу для отдельных категорий чиновниц. Об этом сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко в своём Telegram-канале.

Изменения не затронули ключевых руководителей органов государственной власти. Ограничения сохранятся для членов кабмина, руководства министерств и центральных органов власти. Также под запрет по-прежнему подпадают депутаты Верховной рады.

«Правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновников во время военного положения. Отныне работницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определённых структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений», — написала Свириденко.

В ВСУ появились полностью женские группы операторов дронов
Ранее на Украине допустили возможность мобилизации женщин для замены мужчин в тыловых подразделениях. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Он заявил, что женщины уже работают в зоне спецоперации медиками и операторами дронов. По словам экс-депутата, власти хотят активнее привлекать их на службу, чтобы освободить мужчин для пехоты и штурмовых отрядов. Килинкаров подчеркнул, что для сохранения режима Владимира Зеленского этот шаг может стать жизненно важным.

Антон Голыбин
