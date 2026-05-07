6 мая, 21:27

На Украине суд оправдал нардепа Николаенко, насмерть сбившего девушку-сироту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

На Украине суд вынес оправдательный приговор депутату Верховной рады от партии «Батькивщина» Андрею Николаенко, которого обвиняли в смертельном наезде на 18-летнюю девушку-сироту. Такой информацией делится украинское издание «Страна».

«Суд оправдал нардепа из «Батькивщины» Андрея Николаенко по делу о смертельном ДТП в Житомирской области, в котором погибла 18-летняя девушка-сирота», — сказано в публикации.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года в Житомирской области. По материалам дела, девушка пересекала проезжую часть в неположенном месте. Согласно решению суда, сторона обвинения не смогла доказать, что превышение скорости водителем (140–150 км/ч при разрешённых 110) стало причиной наезда, а также что у водителя была реальная возможность избежать столкновения. В связи с этим депутат был оправдан.

Ранее сотрудник прокуратуры Андрей Молочный насмерть сбил женщину в центре Киева. Как пишут местные СМИ, он приходится сыном известному комику Андрею Молочному. Предварительно, молодой человек управлял автомобилем в нетрезвом виде. Авария произошла на улице Большой Васильковской, где прокурорский работник выехал на пешеходную зону. Пострадавшая скончалась на месте, а Молочный-младший был задержан.

Виталий Приходько
