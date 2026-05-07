Российская сторона воспринимает инициативу Великобритании о формировании объединённых военно-морских сил стран Северной Европы как стремление сдерживать Россию в акватории Балтийского моря. Об этом в интервью газете «Известия» заявил глава российской дипмиссии в Лондоне Андрей Келин. Дипломат подчеркнул, что все враждебные шаги королевства неизменно учитываются Москвой при военном планировании.

«Никаких иллюзий здесь питать не стоит. Любые действия, подрывающие российские интересы, будут встречены самым решительным ответом», — предупредил посол.

По его словам, британский флот сейчас находится далеко не в лучшей форме, чем и объясняется стремление Лондона создать очередную военную коалицию для борьбы с мнимой угрозой с российской стороны. Келин добавил, что эти усилия также направлены на разжигание русофобской истерии в Европе, что неминуемо приведёт к эскалации напряжённости уже в Балтийском регионе.

При этом дипломат отметил, что ни у Великобритании, ни у её союзников не хватит ресурсов для организации блокады Балтийского моря.

Ранее представители российского посольства в Лондоне заявили, что новые санкции Великобритании против России не повлияют на ход специальной военной операции. В дипмиссии назвали очередные ограничительные меры Лондона нелегитимными и враждебными. В дипмиссии также раскритиковали британскую поддержку Киева. Там считают, что за такую помощь расплачивается население Украины.