Дмитриев пошутил о дозаправке самолётов Lufthansa в Москве на фоне кризиса

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал новость о том, что авиакомпания Lufthansa готовится к введению промежуточных остановок для дозаправки из-за кризиса авиационного топлива. По его словам, компании придётся заправляться и закупаться в Москве.

«Lufthansa, возможно, будет вынуждена заправляться топливом в Москве, поскольку ей придётся рассматривать вариант промежуточных остановок для дозаправки. Кроме того, в связи с продовольственным кризисом, охватившим ЕС, ей, возможно, придётся закупать российские продукты питания во время этих остановок», — пишет Дмитриев в соцсети Х.

А ранее Goldman Sachs заявила, что глобальные запасы нефтепродуктов опустились до уровня, которого может хватить примерно на 45 дней. Сильнее всего сокращение резервов фиксируется в странах Азии и Африки, где темпы расходования топлива остаются повышенными. На фоне дефицита цены на нефть продолжают расти и могут ускорить рост при дальнейшем снижении запасов.