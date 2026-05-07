На Гавайях вулкан Килауэа выбросил фонтаны лавы высотой 200 метров

На Гавайях произошло 46-е по счёту извержение вулкана Килауэа. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил лаву на высоту около 200 метров. Видео © X / USGS Volcanoes

Очередная серия извержений стартовала во вторник в 8:17 утра по местному времени. Камеры USGS, установленные вокруг Национального парка Гавайских вулканов, зафиксировали фонтаны лавы в западном кратере Халемаумау. Высота достигала 650 футов (около 200 метров) во время пика активности около 10 часов утра.

На кадрах видно, как с неба падают тонны пепла и тефры. По данным Национальной метеорологической службы, восточный ветер скоростью до 22 миль в час разносил частицы по региону. USGS предупредила о выпадении вулканических волокон — так называемых «волос Пеле», которые могут разлетаться на большие расстояния.

В результате извержения около 6 миллионов кубических метров лавы покрыли примерно 60% дна кратера. На шоссе 11 в национальном парке зафиксировали выпадение тефры размером до 6 дюймов. Извержение внезапно прекратилось в 17:22 по восточному времени после девяти часов непрерывного фонтанирования. По данным официальных лиц, активность остаётся приостановленной.

Ранее на юго-востоке филиппинского острова Лусон в провинции Албай началось извержение вулкана Майон. Один из самых активных вулканов мира проснулся вечером 2 мая. Пеплопад накрыл города Камалиг и Гинобатан. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, повышенную активность зафиксировали с 17:38 по местному времени. Специалисты отметили обрыв лавового потока и слабые стромболианские извержения с выбросом вулканических бомб.