Чемодан, вокзал, дача: Депутат Чаплин назвал 10 вещей, которые спасут отдых на майских

Набор вещей для дачного отдыха на майских праздниках должен учитывать погодные перепады, сезонные работы и бытовые риски. Об этом Life.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин, перечислив предметы, которые помогают избежать проблем на участке.

Майские праздники — это не только шашлыки и открытие дачного сезона, но и непредсказуемая погода. Чтобы отдых не омрачился, а работы спорились, собрал список самого необходимого. Погода в мае переменчива: днём может быть +20, а ночью — заморозки. Возьмите с собой то, от чего может разболеться голова или живот, а также пластыри, антигистаминные, средства от ожогов и репелленты от клещей. Май — время активности иксодовых клещей, и лучше перестраховаться. Никита Чаплин Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы

Для работы на участке необходимы перчатки, особенно при перекопке почвы, прополке и посадках. Также важно проверить садовый инструмент: секаторы и ножницы должны быть острыми, иначе они повреждают растения и усложняют работу. При больших объёмах обработки земли лучше использовать культиватор или мотоблок, которые позволяют ускорить подготовку участка.

Среди культур, высаживаемых в этот период, депутат называет капусту, лук-севок, чеснок, морковь, свёклу, редис и зелень. Дополнительно возможен посев гороха, бобовых, кукурузы и подсолнечника. Для раннего урожая огурцов, кабачков и тыквы предлагается использовать рассаду с укрытием. Не выбрасывайте укрывной материал (спанбонд, плёнку) прошлого года. Пригодится для защиты высаженной рассады от возвратных заморозков. Из хозяйственного инвентаря востребованы шланги, лейки, опрыскиватели и вёдра, необходимые для полива и ухода за растениями.

«Главное — слои и запас: тёплая кофта, куртка на случай ночных похолоданий, шапка, резиновые сапоги на случай дождя и сменная обувь для дома. А также сменный комплект на случай, если вы промокли или испачкались. Пледы для вечерних посиделок, термос с чаем, колонка для музыки и раскладные стулья или кресла для комфорта. Если любите травяные чаи — можно взять сухие сборы», — подчёркивает собеседник Life.ru.

По приезде сразу проверьте: включение электричества на вводном щитке, открытие воды на вводе, состояние сантехники. Закипятите чайник и помойте полы, чтобы прогреть и увлажнить дом. Проветрите и осмотрите помещение. Перед отъездом с участка всегда проверяйте, не остались ли включёнными электроприборы, поломан ли замок, и не тлеет ли кострище после шашлыка. Уезжая, оставьте контактный телефон соседям или правлению СНТ и уберите ценные вещи.

«Соберитесь с умом — и майские пройдут без форс-мажоров, в удовольствие и с пользой для будущего урожая», — заключил Чаплин.

А ранее психиатр-нарколог рассказал, что опохмеляться и ходить в баню в майские праздники опасно, поскольку это может спровоцировать запой и тяжёлое отравление. Врач подчеркнул, что важно не опохмеляться на следующее утро и не превращать отдых в непрерывный запой. От банных процедур в эти дни тоже лучше воздержаться — они могут негативно сказаться на самочувствии.