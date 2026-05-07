«Поднимайся медленно, спи низко»: Почему жителям мегаполисов нельзя резко сбегать в горы — главные правила

Наш организм адаптирован к жизни на уровне моря, где парциальное давление кислорода максимально. При быстром наборе высоты развивается гипоксия — кислородное голодание тканей. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Оксана Серебрякова.

По словам эксперта, городской житель, не имеющий опыта высотных нагрузок, сталкивается с тройным ударом: — Отсутствие акклиматизационного резерва: организм не успевает перестроить дыхание и увеличить выработку эритроцитов — клеток, переносящих кислород. — Скрытые хронические состояния: гипертония, вегетососудистая дистония, проблемы с лёгкими, о которых человек может не знать, на высоте дебютируют острыми кризами. — Неадекватная оценка нагрузки: в погоне за красивым кадром новичок игнорирует первые сигналы организма. Последствия: от лёгкой формы острой горной болезни (головная боль, тошнота, слабость) до угрожающих жизни состояний — высотного отёка лёгких или мозга, когда жидкость пропотевает в ткани органов из-за нарушения проницаемости сосудов.

Полноценную акклиматизацию в городе имитировать невозможно, но можно повысить резервы: — Аэробные тренировки: бег, велосипед, плавание 3-4 раза в неделю по 30-40 минут улучшают работу сердечно-сосудистой системы и утилизацию кислорода тканями. — Дыхательные практики: диафрагмальное дыхание, упражнения на увеличение жизненной ёмкости лёгких (например, по методу Бутейко в адаптированном варианте) помогают эффективнее использовать разрежённый воздух. — Интервальная гипоксическая тренировка: специальные аппараты или маски, имитирующие гипоксию, но их применение требует контроля врача — не всем показаны. — За 2-3 недели до похода: нормализуйте сон, откажитесь от алкоголя, начните приём поливитаминов с магнием и витаминами группы В для поддержки нервной системы.

«Важно: «накачать мышцы» в зале не равно подготовиться к высоте. Приоритет — выносливость, а не сила. Аптечка городского туриста — обязательный минимум — не заменяет консультацию врача перед походом», — отмечает специалист.

Аптечка городского туриста: — Обезболивающие/жаропонижающие: ибупрофен или парацетамол — при головной боли, которая часто становится первым симптомом горной болезни. — Ацетазоламид (Диакарб): препарат для профилактики и лечения лёгких форм высотной болезни, но только по назначению врача — имеет противопоказания (аллергия на сульфаниламиды, нарушения электролитного баланса). — Регидрон или аналоги: для профилактики обезвоживания, которое на высоте наступает незаметно, но резко ухудшает состояние. — Антигистаминные (цетиризин, лоратадин): на высоте выше риск аллергических реакций на непривычные растения, укусы насекомых. — Солнцезащитный крем SPF 50+ и гигиеническая помада с УФ-фильтром: ультрафиолет на высоте агрессивнее в разы. — Пульсоксиметр (компактный): прибор для измерения сатурации (насыщения крови кислородом). Норма на высоте 3000 м — 85-90%, падение ниже 80% — сигнал к остановке или спуску. Важно: дексаметазон, нифедипин и другие «тяжёлые» препараты для лечения отёка лёгких/мозга — только для гидов с медицинским образованием. Самолечение опасно.

Правило «поднимайся медленно, спи низко». Не стремитесь за один день набрать более 300-500 метров высоты ночёвки после отметки 2500 м. Если появилась головная боль, тошнота, необычная усталость — остановитесь, отдохните, не идите дальше, пока симптомы не пройдут. Если за 12-24 часа легче не стало — спускайтесь. Горы никуда не денутся, а здоровье — одно. Оксана Серебрякова Врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

