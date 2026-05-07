6 мая, 23:36

Россиян ожидает короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая

Россиян ждёт короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая. Это следует из производственного календаря.

Выходные дни продлятся с 9 по 11 мая. Понедельник, 11 мая, станет нерабочим, так как День Победы в 2026 году выпал на субботу. Таким образом, после трёхдневного отдыха россияне выйдут на работу только во вторник.

Короткая рабочая неделя до этого была с 27 по 30 апреля. Тогда пятницу посвятили Дню Весны и Труда. Всего в этом месяце насчитывается 12 нерабочих и 19 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что в 2027 году у россиян будет 118 выходных и праздничных дней. Это следует из производственного календаря, который подготовил Минтруд. Ведомство также разработало проект правительственного постановления о переносе выходных. Переносы позволят удобнее распределить время труда и отдыха. В течение года пять раз появятся трёхдневные выходные — в феврале, марте, дважды в мае и в июне. Кроме того, россиян ожидает один продолжительный четырёхдневный отдых — с 4 по 7 ноября.

Антон Голыбин
