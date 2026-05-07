Захарова пообещала сообщить о контактах США и России, как будут новости

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что сообщит о контактах России и США. Об этом пишет РИА «Новости».

«Как только будут, вы обязательно об этом узнаете», — отметила дипломат.

Bloomberg: Умеров на этой неделе отправится в Майами для встречи с Уиткоффом

А ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что России и Китаю выгодно поддержать американский проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу. По его мнению, закрытие международных водных путей, таких как Ормузский пролив, противоречит интересам Москвы и Пекина. Это может привести к экономическому хаосу в десятках стран. На вопрос о возможном вето со стороны России, Рубио подчеркнул, что США стараются избежать такого развития событий.