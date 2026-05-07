Дрель в 7 утра и другие «сюрпризы»: Юрист рассказал, как приструнить шумного соседа по даче

Юрист АБ «Михальчик и партнёры» Владимир Гартман рассказал Life.ru, как законно привлечь к ответственности соседа по даче, который начинает шумные работы в семь утра. Эксперт отметил, что путь через суд возможен, но он небыстрый.

Засудить соседа по даче, который проводит шумные работы в 7 утра на своём участке можно, но давайте честно, это путь небыстрый и не всегда оправданный. Зато инструменты есть. Владимир Гартман Юрист АБ «Михальчик и партнёры»

Для начала нужно разделить две ситуации: дачный посёлок в составе СНТ или ДНП, и просто загородный дом в населённом пункте. По словам эксперта, это важно, потому что источники регулирования разные.

Если речь про СНТ — в первую очередь смотрим устав товарищества. Большинство уставов СНТ устанавливают часы тишины и допустимое время для шумных работ. Типичная формулировка: с 9:00 до 21:00 в будни, с 10:00 до 20:00 в выходные. Если сосед стучит молотком в семь утра и устав это запрещает, то он нарушает внутренние правила товарищества, и можно действовать через правление СНТ (жалоба, рассмотрение на общем собрании, вплоть до штрафов, предусмотренные уставом).

Но устав это не закон. Поэтому второй уровень — региональное законодательство о тишине. В большинстве субъектов РФ приняты свои законы, устанавливающие часы тишины и ответственность за их нарушение. Например, в Московской области, закон запрещает шумные работы в ночное время и устанавливает штрафы. Конкретные часы и суммы штрафов зависят от региона. Привлечение к ответственности по таким законам обычно через полицию или административную комиссию при местной администрации.

Если вы хотите не просто оштрафовать, а взыскать компенсацию, здесь работает статья 304 ГК РФ — негаторный иск, защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения. Сосед систематическим шумом в недопустимое время мешает вам пользоваться своим участком, вы вправе требовать через суд прекращения этих действий и компенсации морального вреда по статье 151 ГК РФ.

«Ключевое слово «систематически». Разовый случай, когда сосед один раз в семь утра включил бензопилу, до суда довести крайне сложно. А вот если это происходит регулярно и вы это зафиксировали, то другой разговор», — отмечает специалист.

Как фиксировать: вызывать полицию каждый раз и получать талон-уведомление, вести видеозапись с фиксацией даты и времени, собирать показания других соседей, писать жалобы в правление СНТ. Всё это потом ляжет в доказательную базу.

«Большинство таких историй решаются до суда, то есть через правление СНТ, через участкового, через нормальный разговор с соседом с ссылкой на конкретные нормы. Суд это крайняя мера, и компенсации морального вреда в таких делах обычно символические, суды присуждают от двух до десяти тысяч рублей. Но иногда сам факт подачи иска действует лучше любых разговоров», — заключает юрист.

