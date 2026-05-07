Модная столешница убивает лёгкие: Медики предупреждают о смертельной опасности кварца

Врачи в Великобритании фиксируют резкий рост случаев силикоза, тяжёлого и необратимого поражения лёгких, связанного с изготовлением кухонных столешниц из кварца. По данным медиков, за последний год число диагностированных случаев увеличилось примерно на 450 процентов, а смертность среди пациентов уже начала расти, сообщает The Sun.

Заболевание в первую очередь выявляют у молодых работников камнеобрабатывающей отрасли, чаще всего в возрасте от 20 до 30 лет. Они заняты резкой и полировкой искусственного камня, при которой в воздух поднимается мелкодисперсная пыль, содержащая диоксид кремния. При отсутствии эффективной вентиляции и средств защиты она попадает в дыхательные пути и оседает в лёгких.

Медики отмечают, что такие частицы способны вызывать постепенное рубцевание лёгочной ткани. Со временем развивается выраженный фиброз, при котором дыхательная функция необратимо ухудшается, а пациенты испытывают нарастающую одышку вплоть до состояния хронического кислородного голодания. В профессиональной среде кварцевую пыль всё чаще сравнивают с «новым асбестом» из-за её долгосрочных последствий.

Число пациентов с кварцевым силикозом в стране выросло с 8 до 45 всего за год. В том же учреждении наблюдаются более 50 человек с этим диагнозом. С момента появления первых случаев в 2023 году зафиксированы смерти как минимум четырёх мужчин. Несколько каменщиков в возрасте около 23 лет уже нуждаются в пересадке лёгких из-за тяжёлого прогрессирующего поражения дыхательной системы.

Ранняя диагностика осложнена слабовыраженными симптомами. На начальных стадиях болезнь часто остаётся незамеченной или принимается за другие состояния. Отсутствие регулярного скрининга и низкая осведомлённость врачей первичного звена приводят к позднему выявлению болезни. В научных публикациях, посвящённых британским случаям, делается вывод, что патологию нередко диагностируют на стадии выраженного необратимого поражения лёгких.

Рост случаев заболевания силикозом из-за кварцевых столешниц зафиксировали в Соединённых Штатах ещё в декабре 2025 года. Заболевание часто обусловлено работой с кварцем, который становится всё более популярным в последние годы из-за его практичности и эстетических качеств. В качестве примера приводился случай мужчины из Массачусетса, который на протяжении 14 лет работал на производстве каменных столешниц.