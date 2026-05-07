Минюст США обвинил 30 человек в инсайдерской торговле, среди них гражданин РФ

Министерство юстиции Соединённых Штатов предъявило обвинения 30 участникам международной преступной сети, которая на протяжении десятилетия торговала конфиденциальной информацией на фондовом рынке. Как сообщается в пресс-релизе ведомства, незаконный доход группы исчисляется десятками миллионов долларов. Среди фигурантов дела — гражданин России Илья Гаврилов, который, по данным американских властей, вместе с ещё одним обвиняемым, находящимся в Израиле, считается скрывающимся от правосудия.

Следователи установили, что члены группы годами получали доступ к закрытым финансовым отчётам компаний до их официальной публикации. Утверждается, что злоумышленники взламывали сети агентств, распространяющих пресс-релизы, что позволяло им заранее узнавать о грядущих слияниях и квартальных результатах корпораций. Используя эту информацию, обвиняемые совершали сделки на бирже, обеспечивая себе гарантированную прибыль. Сеть охватывала несколько стран.

Россиянину, проходящему по делу, инкриминируют участие в торговых операциях на основе украденных данных и отмывание полученных доходов. Девятнадцать из 30 обвиняемых были арестованы сегодня и предстанут перед федеральными судами в Лос-Анджелесе, Форт-Лодердейле, Нью-Йорке и других городах. По совокупности предъявленных обвинений каждому фигуранту грозит до 70 лет тюремного заключения.

Ранее в США задержали военнослужащего, которого обвиняют в использовании закрытой информации для заработка на ставках в букмекерской конторе. По данным Минюста, он получил более 400 тысяч долларов прибыли, делая ставки на события, связанные с военной операцией в Венесуэле и задержанием президента страны Николаса Мадуро.