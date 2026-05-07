США назвали Европу «рассадником террористических угроз»

Вашингтон в новой редакции антитеррористической стратегии назвал Европу объектом террора и рассадником террористических угроз одновременно. Как утверждается в документе, странам ЕС необходимо пресечь массовую миграцию и избавиться от «чуждых культур».

«Страны Европы остаются для США главными и долгосрочными партнёрами в борьбе с терроризмом. Мир становится безопаснее, когда Европа сильна, однако сама Европа находится под серьёзной угрозой, одновременно являясь и целью терроризма, и средой для формирования террористических угроз», — говорится в тексте.

Кроме того, среди стран НАТО не должно быть государств, используемых террористическими структурами для финансирования, вербовки и организации деятельности. В тексте подчёркивается, что европейские власти способны изменить положение, если начнут жёстче реагировать на существующие угрозы.

Одной из причин ухудшения ситуации названа неконтролируемая миграция. Организации используют открытость границ для перемещения и расширения своих сетей. В связи с этим Вашингтон призвал европейские государства уделять больше внимания борьбе с радикальными течениями, увеличивать расходы на безопасность и активнее обмениваться данными о потенциальных угрозах.

«Чем больше растут эти чуждые нам культуры и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше растёт угроза терроризма. Как колыбель западной культуры и ценностей, Европа должна действовать прямо сейчас и остановить свой сознательный упадок», — сказано в документе.

