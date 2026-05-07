Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 мая, 01:18

Глава МВД ФРГ заявил о планах расширить полномочия спецслужб

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил о планах расширить полномочия Федеральной разведывательной службы (БНД) и Ведомства по охране конституции. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, Добриндт хочет превратить Федеральную разведывательную службу (БНД) и Ведомство по охране конституции в две мощные структуры. Они должны добывать больше секретной информации, чем раньше. В будущем агенты этих ведомств получат возможность не просто собирать данные, но и активно вмешиваться в ситуацию.

Например, сотрудники БНД смогут нейтрализовать противника во время кибератак из-за рубежа. Речь идёт о том, чтобы заваливать нападающего электронными письмами и цифровыми запросами. Перегрузка должна разрушить линии связи противника.

Кроме того, агенты БНД получат право портить чертежи и конструкцию деталей беспилотников. Цель — ослабить боевую мощь противников. Ранее такие действия находились под запретом. То же самое касается военных самолётов: шпионы смогут мешать обновлению их программного обеспечения или саботировать его в сопредельных государствах.

Правительство ФРГ также хочет усилить слежку за террористическими группами. Сейчас спецслужбы получают много данных от иностранных разведок, в частности из США. Берлин опасается, что этот поток может прерваться. Реформа необходима, чтобы противостоять гибридным угрозам, шпионажу, саботажу и кибератакам. Издание допускает, что агенты начнут собирать ещё больше информации за рубежом, в том числе прослушивать мобильные телефоны. Срок хранения секретных данных о террористах увеличат. Ранее их уничтожали через шесть месяцев или максимум через десять лет.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала полным сюрпризом решение США передислоцировать пять тысяч военных из Германии. Об этом она заявила на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Каллас подчеркнула, что Штаты не предупредили Брюссель о своих планах. По её словам, этот шаг повышает важность укрепления европейской составляющей в НАТО.

