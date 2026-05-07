Глава МВД ФРГ заявил о планах расширить полномочия спецслужб

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил о планах расширить полномочия Федеральной разведывательной службы (БНД) и Ведомства по охране конституции. Об этом пишет газета Bild.

По данным издания, Добриндт хочет превратить Федеральную разведывательную службу (БНД) и Ведомство по охране конституции в две мощные структуры. Они должны добывать больше секретной информации, чем раньше. В будущем агенты этих ведомств получат возможность не просто собирать данные, но и активно вмешиваться в ситуацию.

Например, сотрудники БНД смогут нейтрализовать противника во время кибератак из-за рубежа. Речь идёт о том, чтобы заваливать нападающего электронными письмами и цифровыми запросами. Перегрузка должна разрушить линии связи противника.

Кроме того, агенты БНД получат право портить чертежи и конструкцию деталей беспилотников. Цель — ослабить боевую мощь противников. Ранее такие действия находились под запретом. То же самое касается военных самолётов: шпионы смогут мешать обновлению их программного обеспечения или саботировать его в сопредельных государствах.

Правительство ФРГ также хочет усилить слежку за террористическими группами. Сейчас спецслужбы получают много данных от иностранных разведок, в частности из США. Берлин опасается, что этот поток может прерваться. Реформа необходима, чтобы противостоять гибридным угрозам, шпионажу, саботажу и кибератакам. Издание допускает, что агенты начнут собирать ещё больше информации за рубежом, в том числе прослушивать мобильные телефоны. Срок хранения секретных данных о террористах увеличат. Ранее их уничтожали через шесть месяцев или максимум через десять лет.

