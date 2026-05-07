В Гаване начали строить российско-кубинский таксопарк

Строительство российско-кубинского таксопарка стартовало в Гаване. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы, пишет газета «Известия».

Московский транспортный комплекс поддерживает постоянный контакт с кубинскими коллегами. Стороны продолжают совместную работу по запуску таксомоторного парка. Кубинская сторона уже проводит строительные работы на земельных участках. Там разместят объекты инфраструктуры таксопарка. Сроки окончания строительства зависят от кубинских партнёров.

В таксопарке планируют использовать 50 машин марки «Москвич». Речь идёт о бензиновых и электрических моделях. Для электрокаров в Гаване создадут солнечную зарядную инфраструктуру.

Автомобили и оборудование уже готовы к отправке из России. В перспективе таксопарк сможет обслуживать жителей Гаваны, а также туристов из России и других стран.

Ранее сообщалось, что Россия выступает против давления на Кубу и вмешательства извне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Куба остаётся давним партнёром и другом России. Представитель Кремля отметил, что ситуация на острове остаётся сложной, особенно в социальной сфере. Он обратил внимание на проблемы с медицинским обеспечением и электроснабжением.