В Запорожской области местный житель сбил шапкой украинский дрон

В Запорожской области житель села Великая Знаменка сбил украинский дрон шапкой. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Согласно источнику, БПЛА преследовал Николая Аматова, после чего мужчина бросил в него шапку. Она попала в лопасти дрона, и тот упал, а затем сдетонировал в нескольких метрах от него. Российские военные перехватили видеосигнал дрона, однако взять управление над ним не успели.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ за сутки потеряли 74 тяжёлых боевых квадрокоптера, 44 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, один реактивный снаряд РСЗО HIMARS американского производства и семь барражирующих авиационных боеприпасов, принадлежащих противнику. Кроме того, по имеющимся данным, нейтрализованы 44 пункта управления беспилотниками, две станции спутниковой связи Starlink, 16 наземных робототехнических комплексов и пять станций радиоэлектронной борьбы.