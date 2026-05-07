7 мая, 03:41

ВСУ за сутки лишились 50 тяжёлых октокоптеров в результате действий «Севера»

За сутки подразделения группировки войск «Север» уничтожили 50 тяжёлых боевых октокоптеров R-18 и 56 пунктов управления беспилотной авиацией Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава пресс-центра группировки Василий Межевых.

По его словам, также были ликвидированы 36 беспилотников самолётного типа, два квадроцикла и четыре наземных робототехнических комплекса противника.

Ранее Южная группировка российских войск отчиталась об уничтожении за сутки шести наземных робототехнических комплексов Вооружённых сил Украины. Это стало одной из главных потерь противника наряду с 47 блиндажами и укрытиями с личным составом. Удары наносились на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях. Также поражены 6 пунктов управления БПЛА, 8 антенн связи, 4 терминала Starlink и сбиты 10 беспилотников противника.

Тимур Хингеев
