Над Пензой сбили два летевших на город БПЛА

Над Пензой силы ПВО Минобороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Беспилотники летели прямо на город. Об этом написал губернатор Олег Мельниченко в канале MAX.

Более 20 квартир и 40 авто повреждены при атаке ВСУ на Брянск

Ранее силы ПВО сбили восемь беспилотника ВСУ, летевших на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы. Также ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи и Сириус, силы ПВО отражают воздушную атаку. В районах Сириуса, Сочи и Адлера слышны взрывы. Со стороны Чёрного моря заметны вспышки. ПВО уничтожает воздушные цели, дроны идут на низкой высоте. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.