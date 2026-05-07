Над Пензой сбили два летевших на город БПЛА
Над Пензой силы ПВО Минобороны перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата. Беспилотники летели прямо на город. Об этом написал губернатор Олег Мельниченко в канале MAX.
«ПВО Минобороны сбила два беспилотных летательных аппарата, летевших на Пензу», — сообщил губернатор.
На месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. Подробности уточняются.
Ранее силы ПВО сбили восемь беспилотника ВСУ, летевших на Москву. На месте падения обломков работают экстренные службы. Также ВСУ предприняли попытку атаковать Сочи и Сириус, силы ПВО отражают воздушную атаку. В районах Сириуса, Сочи и Адлера слышны взрывы. Со стороны Чёрного моря заметны вспышки. ПВО уничтожает воздушные цели, дроны идут на низкой высоте. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
