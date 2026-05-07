7 мая, 04:13

В Самаре перенесли занятия первой смены на вторую из-за ракетной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

В школах и детских садах Самары дети вместе с педагогами переместились в укрытия. Занятия первой смены перенесли на вторую. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Вторая смена пройдёт в очном формате. Носков призвал родителей следить за объявлениями в родительских чатах своих школ.

Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.

Во Ржеве из-за атаки ВСУ эвакуированы 350 человек, среди них 60 детей

Ранее сообщалось, что ракетную опасность объявили в ряде регионов России. В городах, включая Чебоксары, Казань, Набережные Челны и Самару, работают системы оповещения. Через системы громкоговорителей передаётся предупреждение о возможной атаке. Жителям рекомендовано по возможности не выходить на улицу и оставаться в безопасных помещениях.

