16 шахтёров остаются в «Алардинской» после задымления для поддержания систем

«В Шахте «Алардинская» в Кузбассе произошло задымление: 110 человек эвакуированы на поверхность. Для поддержания жизнеобеспечения в шахте остаются 16 человек», — говорится в сообщении ведомства.

СМИ писали, что на поверхность подняли всех 132 работников шахты «Алардинская». Региональные власти уточнили, что пострадавших нет, экстренные службы отработали оперативно, жертв удалось избежать. Датчики показали превышение угарного газа, после чего началась эвакуация. На месте развернули подразделения военизированного горноспасательного отряда и профильные службы.