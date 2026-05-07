Дмитриев задумался о мотивах ЕС после смертельной вспышки хантавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заинтересовался, не попытаются ли европейские чиновники использовать хантавирус как новое оправдание для своих энергетических локдаунов. Об этом он написал в соцсети X.

«Будут ли бюрократы ЕС/Великобритании пытаться использовать хантавирус в качестве дополнительного оправдания своих энергетических локдаунов?», — заявил Дмитриев.

Так он отреагировал на пост газеты Wall Street Journal о том, что в Швейцарии ищут контакты мужчины, который попал в больницу в Цюрихе с опасным штаммом хантавируса (вирус Андес). По данным швейцарского правительства, заражённый путешествовал по Южной Америке с женой. Вернувшись в конце апреля и почувствовав симптомы, он обратился к врачу по телефону, а затем поехал в больницу, где его сразу изолировали.

Ранее ВОЗ сообщила, что на лайнере в Атлантике выявлен вирус Андес. Всего заразились восемь человек, трое из них умерли. Власти Швейцарии проверяют, с кем контактировал заболевший, а федеральное управление здравоохранения следит за ситуацией вместе с ВОЗ.

Наталья Афонина
