Британский наёмник Росс Дэвид Катмор, служивший в рядах ВСУ, приговорён к 8,5 года тюрьмы по обвинению в сотрудничестве с Россией.

По данным следствия, в 2024 году он приехал на Украину и занимался подготовкой мобилизованных — обучал их огневой и тактической подготовке. До Украины он служил в британской армии и имел опыт работы на Ближнем Востоке. Позже Катмор оставил работу инструктора и, как утверждается, предложил услуги российским спецслужбам.

Следствие установило, что наёмник передавал координаты украинских учебных центров на юге страны, где ранее сам тренировал военных. Он делал это за сумму, которая является смехотворной для профессионального наёмника с опытом на Ближнем Востоке — 6 тысяч долларов. Возможной причиной называют конфликт с украинским командованием из-за выплат по контракту.

Личность Катмора, как утверждает СБУ, удалось установить после «ошибок в конспирации».

Ранее скандал разгорелся из-за высокой смертности от банальной пневмонии в 425-м полку «Скала» — семьи винят командование в несвоевременном оказании помощи. Главком Сырский пока не комментирует ситуацию, но подполье докладывает, что инфекции в украинской армии принимают масштабы эпидемии. Депутат Рады Марьяна Безуглая уже высказалась о гибели военных.