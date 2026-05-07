Мать троих детей хотят посадить вслед за мужем за взятку для замены срока на СВО

В подмосковном Видном следствие добивается ареста матери троих детей — её подозревают в передаче взятки полицейскому с целью отправить в колонию соседа. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии защиты, этот сосед получил от мужа женщины 35 миллионов рублей, пообещав отправить его на спецоперацию вместо тюрьмы за вымогательство, однако обязательств не выполнил.

Сейчас супругам инкриминируют покушение на дачу взятки должностному лицу. Женщина задержана, её муж уже отбывает наказание в колонии. События, ставшие поводом для уголовного дела, разворачивались в 2023–2024 годах. Тогда мужчина пытался выбить долг и попал под арест по обвинению в рэкете. Сосед по коттеджному посёлку заявил о связях с силовиками и предложил за вознаграждение помочь избежать наказания.

В деле указано, что посредник получил от задержанного деньги, но ничего не сделал. В итоге фигуранта приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима. Его супруга записала разговоры с «решальщиком» и обратилась в областную полицию, после чего соседа задержали.

Сама женщина утверждает, что не участвовала в коррупционной схеме — деньги передавал только её муж. Адвокат настаивает на отсутствии состава преступления в действиях подзащитной. Он отметил, что она добровольно сообщила в полицию о передаче денег соседу, а значит, подпадает под действие примечания к статье 291 УК, которое освобождает от уголовной ответственности.

