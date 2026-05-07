Бразильский певец Zau O Pássaro разбился насмерть после концерта

В Бразилии после концерта разбился популярный певец Zau O Pássaro (настоящее имя — Изак Бруно Кони Силва). Трагедия произошла в ночь после выступления. Об этом сообщает Need To Know.

В воскресенье, 3 мая, 27-летний артист дал большой концерт в городе Баррейрас. Шоу прошло с полным залом — многие фанаты даже не смогли попасть внутрь. Ночью Силва возвращался домой на внедорожнике вместе с тремя коллегами. Около семи утра 4 мая его машина врезалась в грузовик на трассе.

Спасателям пришлось разрезать автомобиль, чтобы достать пострадавших. Силве оказали первую помощь, но врачи не смогли его спасти. У певца остались жена и две дочери. Трое его спутников находятся в больнице с тяжёлыми травмами.

Zau O Pássaro исполнял музыку в стиле пагоде — её часто называют «дворовой самбой». Это живой, шутливый жанр с обилием сленга, рассчитанный на дружеские вечеринки. В отличие от классической самбы, которую играют на больших праздниках и карнавалах.

