«Будет уничтожена!» Медведев послал чёткий сигнал Германии на случай войны с Россией

В случае войны Германии с Россией экономика ФРГ рухнет, а промышленность будет уничтожена. Об этом немецкие элиты предупредил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, написав в статье для RT.

«Наш чёткий сигнал немецким элитам: при реализации самого грозного сценария высока вероятность как минимум взаимно гарантированного уничтожения, а в реальности — прекращения истории европейской цивилизации при продолжении нашего существования», — написал Медведев.

Он подчеркнул, что знаменитая немецкая промышленность будет стёрта с лица земли, за ней рухнет и вся экономика. Восстановить её, по его утверждению, никто не сможет, потому что оставшиеся квалифицированные кадры уедут в Россию, США, Китай и другие страны Азии.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Германия официально взяла курс на «масштабный реванш» после поражения во Второй мировой войне. По его словам, сегодняшнее руководство ФРГ называет Россию главной угрозой для безопасности и мира и открыто говорит о необходимости нанести Москве «стратегическое поражение».